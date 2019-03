Primeras palabras de Demi Lovato tras su hospitalización

Demi Lovato se encuentra fuera de peligro y rodeada de su familia y amigos cercanos tras ser ingresada el pasado martes por una presunta sobredosis de heroína.

Después de que se filtrara la llamada de emergencia que le salvó la vida, el canal estadounidense E! News ha compartido las primeras palabras de Demi tras haber despertado: "Estoy agredecida de estar viva".

Parece que una vez salga del hospital la cantante regresará a rehabilitación. Según la revista People, el personal del hospital recalcó la importancia de la recuperación en estos casos: "Una sobredosis es realmente algo grave que puede causar el fallo de varios órganos, por lo que es muy importante para que ella haga una curación completa de su cuerpo".

Esta no sería la primera vez que entre a un centro, ya que hace 6 años atrás ya estuvo en rehabilitación luchando con sus adicciones, del cual salió recuperada un año más tarde.

Sin embargo, Demi confesó hace poco que había recaído y que ya no era más una 'Sober': "A los que jamás me abandonaron: ya hemos pasado por este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria".

A pesar de todo, Demi se encuentra rodeada de familiares y de visitas inesperadas de su exnovio Wilmer Valderrama, sí como se le ha visto a Selena Gomez en su inesperada llegada a Los Ángeles.