Las primeras fotos de Carlos Baute y Astrid Klisans con su hijo Markuss

Carlos Baute y Astrid Klisans anunciaron a principios de este año que iban a aumentar la familia. La noticia fue recibida por todos con gran alegría, pues la pareja llevaba persiguiendo el deseo de convertirse en padres mucho tiempo.

El pequeño, que nació hace unos días, ha sido el mejor regalo que han podido recibir sus padres y así lo han expresado en un reportaje en exclusiva para la revista ¡HOLA! En él podemos leer algunas declaraciones que ha hecho la pareja y también podemos disfrutar de las primeras fotos de Carlos y Astrid junto a su hijo Markuss.

"Jamás olvidaré cuando escuché un llanto y pregunté a la enfermera: '¿Ese es mi hijo?'. Y me contestó que sí. Fue espectacular y muy bonito", cuenta Carlos en el reportaje. "Me emociono cada vez que recuerdo el momento en que me pusieron a mi hijo encima. Fue inexplicable. Lo más grande que me ha pasado en la vida", recuerda Astrid.

Hasta el día de hoy, sólo habíamos podido ver la mano del bebé agarrando el dedo de su padre, en una fotografía que Carlos Baute colgó en su cuenta personal de Instagram. "Solo te digo que viviré de amor y dolor por ti, mi querido Markuss", escribía junto a la foto.