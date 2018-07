La primera imagen al completo de Harry Styles con el pelo corto

POR FIN LE VEMOS SU CAMBIO DE LOOK AL COMPLETO

Aunque han sido varias las imágenes que han circulado de Harry Styles con su nuevo corte de pelo, de momento no había trascendido ninguna en la que podíamos observar el new look del cantante al completo, ya que en las primeras fotos que se viralizaron, Styles aparecía con gorra. Pero fin, y gracias a varios fans que se han trasladado hasta la zona donde el cantante rueda su primera película Dunkirk', tenemos instantánea de Harry con el pelo corto.