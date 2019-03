La primera generación de Operación Triunfo se reúne tras once años separados

Tras once años separados por fin han conseguido reunirse. Los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo volvieron a rencontrarse esta semana en una quedada en Madrid, en la que también hubo alguna que otra ausencia. Aunque, sin duda, la más polémica fue la de Naim Thomas. El propio cantante publicó en su cuenta personal de Twitter: “A ver, no fui a la quedada OT porque quien me avisó le escribí varias veces y pasó de contestar. Ni me dijo dónde era el sitio en cuestión”.

A través del hastag #QuedadaOT1 todos los protagonistas han ido comentando la vivencia y la emoción que sentían, y han querido compartir con todos sus fans una bonita foto del encuentro. “#QuedadaOT1 Reconozco que las 24h después de la quedada me quede un poco tocado de tanta nostalgia pero feliz”, comentaba Manu Tenorio. Chenoa también ha compartido su experiencia con sus seguidores "#QuedadaOT1 !!! Momento inolvidable, especial y único!! Q bien nos lo pasamos!!!".

Pero ellos no fueron los únicos en comentar. "Después de 11 años! Y parecía que todo paso ayer... Vivimos algo tan grande, que siempre nos mantendrá conectados, unidos... #QuedadaOT1", escribía David Bustamante. Y la ganadora, Rosa López confesaba "Ha sido brutal lo de anoche. Emociones a flor de piel".

Natalia no ha parado de compartir con todos sus fans la alegría que siente por el rencuentro con sus compañeros, "#QuedadaOTq éramos como niños!!! Como si no hubise pasado 11 años, gracias amigos por este día, hay que repetirlo YA”. Además nos ha dejado una bonita instantánea del momento.

Junto a la polémica ausencia de Naim, tampoco estuvieron presentes Juan Camús, Verónica Romeo y Mireia. De David Bisbal no se sabe nada. Ni sus compañeros lo han mencionado en sus mensajes, ni el almeriense ha comentado nada. ¿Le incomodaría la presencia de Chenoa? o.. ¿Habrá mal rollito con sus excompañeros?