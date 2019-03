La primera canción de Justin Bieber y Selena Gomez juntos

UN REMIX DE DJ SNAKE

Hace unas semanas Selena Gomez cantó en su cuenta personal de Snapchat un fragmento de la canción 'Let Me Love You'.Algunos fans de la expareja comenzaron a especular que podría llegar la primera canción de Justin Bieber y Selena juntos. Oficialmente el single le pertenece al principito del pop -quien la canta- y a Dj Snake -quien hace el remix-, el mismo que ha publicado un fragmento de la canción con la voz principal de Gomez mezclada con la de Bieber para contentarnos a todos. ¿Acaso se trataba de un dueto que no ha llegado a buen fin?