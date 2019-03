La primera actuación de Louis Tomlinson tras la muerte de su madre

Más tarde, el propio protagonista quiso compartir sus sentimientos en su cuenta de Twitter donde agradeció todo el cariño recibido: "Esto ha sido más duro de lo que me había imaginado. Quiero dar las gracias a todas las personas que están cerca de mí y a todos mis maravillosos fans, habéis hecho que sea algo muy especial" .

Hace solo unos días saltaba la noticia del fallecimiento de Johannah Deakin , la madre de Louis Tomlinson , que perdía la vida a los 42 años tras una larga batalla contra la leucemia. Pero, a pesar de los malos momentos que está atravesando el cantante no ha querido faltar a la final del programa que lo vio nacer, 'Factor X UK'.

Louis Tomlinson performs Just Hold On! #xfactorfinal #JustHoldOnLouis #ProudOfLouis pic.twitter.com/buJNxozCkP

his momma is so proud ❤️ #ProudOfLouis #xfactorfinal pic.twitter.com/iV0lrCaJes