Un presunto asesino amenaza de muerte al rapero Jay-Z

Desde que el joven negro Trayvon Martin fuese presuntamente asesinado por el vigilante de seguridad George Zimmerman, Jay-Z ha estado involucrado en un documental en el que trata el tema y la discriminación racial. Sin embargo, está siendo un trabajo duro en el que el rapero ha sido incluso amenazado de muerte.

Para este documental, el equipo del marido de Beyoncé se ha intentado poner en contacto con los familiares de la víctima y con el propio guarda, pero esto no ha sido de su agrado. Zimmerman ha revelado al portal The Blast que no dudará en actuar si siguen "hostigando" a su familia: "Sé cómo enfrentarme a las personas que me fastidian. Lo hago desde 2012".

El vigilante tampoco ha dudado en atacar al productor y socio del cantante, Mike Gasparro, enviándole un mensaje como amenaza: "Cualquiera que me fastidie a mí o a mis padres será carne de cocodrilo", ha comentado George.