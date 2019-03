La preocupante delgadez de Sam Smith alarma a sus fans

Desde que Sam Smith saltó a la fama hasta ahora ha sufrido un evidente cambio físico. Hace tiempo que éramos testigos de cómo el cantante había perdido algún que otro kilo con una dieta en la que eliminó el glúten, los lácteos y el azúcar.

Pero ha sido durante una fiesta de YSL Beauty celebrada en uno de los clubs más de moda en Londres, The Courtain, cuando el aspecto del cantante ha preocupado a sus fans debido a su delgada figura, estaba irreconocible… Aunque el artista aún no ha dicho cuánto peso ha perdido, es evidente que no es poco.

Un cambio del que sus fans se han hecho eco en redes sociales, preguntándose qué es lo que le estaba pasando al cantante de 'I'm Not The Only One'.