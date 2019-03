La prensa británica pone en duda la supuesta vida humilde de Adele

Adele, la cantante que ha cosechado recientemente un increíble éxito con su nuevo tema 'Hello', siempre se ha considerado una persona humilde a la cual la fama y el dinero no la han cambiado en absoluto. "Me gusta cómo he vivido siempre, así que no voy cambiar. Hago compras en Waitrose y ese es, probablemente, el cambio más grande, la verdad. Bueno, ese y que ahora tengo una televisión de plasma. Hasta hace poco tenía una de esas gordas", declaró la artista en Radio One.

Sin embargo, según ha revelado el diario británico Daily Mail, las palabras de Adele no son del todo ciertas. La cantante posee 22 millones de euros en propiedades, así como varios coches, como un Porshe Cayenne y un Range Rover, valorados en 220.000 euros, y una sala de juegos de 20.000 euros para su hijo. Asimismo, la intérprete ha invertido 15 millones de euros en una casa en Kesington y puede llegar a gastar hasta 30.000 euros al año en servicios de estética, peluquería y moda.

La cantante no ha realizado ninguna declaración, pero el éxito que ha cosechado debido a esta fachada austera podría debilitarse tras la publicación de estas cifras en los diarios de la prensa británica.