La posible nueva novia de Justin Bieber

Parecía que Justin Bieber no llevaba demasiado bien la nueva relación de su exnovia, Selena Gomez, que está muy enamorada del también cantante The Weeknd, con quien está viviendo un noviazgo muy intenso. Después de los mensajes despectivos que ha lanzado públicamente a su compañero de profesión, todo apuntaba que Bieber no estaba muy contento con que su ex se hubiese enamorado de nuevo.

Pero la información que ha salido a la luz recientemente, apunta que el canadiense también ha encontrado el amor de nuevo junto a una modelo. El portal de noticias TMZ ha compartido las imágenes que demuestran el posible noviazgo entre la maniquí y el artista, después de haber sido fotografiados por una zona montañosa de Los Ángeles haciendo deporte.

Tal y como se ve en las imágenes, la supuesta feliz pareja parecía estar disfrutando mucho de poder practicar deporte al aire libre y corrían entre risas. Estas imágenes han hecho que los rumores sobre una posible relación se hayan disparado, y todo parece apuntar que ha rehecho su vida sentimental junto a Ashley Moore, la modelo de 23 años.

Pero parece que este romance viene de lejos. En 2013 tuvieron una cita en Beverly Hills y comenzaron los rumores sobre un posible un noviazgo, y en 2015 volvieron a verse en un partido de baloncesto en Los Ángeles, donde se les vio compartiendo besos y caricias.