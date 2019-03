Poppy Delevingne, Alexa Chung o Cressida Bonas, entre las celebrities que no se pierden el Festival de Glastonbury

Miles de personas han acudido este fin de semana a Glastonbury, el festival de festivales, con el permiso de Coachella. Allí se han dado cita más de 170.00 personas que durante cinco días disfrutarán de buena música e interminables noches de diversión. Es por ello que buena parte del panorama celebritero no ha querido perderse una de las grandes citas de la temporada y clásico 'british' y han acudido a este popular encuentro cuyas entradas se agotaron en solo 26 minutos.

Por la gran explanada de Somerset, Inglaterra, donde se celebra el festival, han desfilado VIPs como Poppy Delevingne, Alexa Chung, Cressida Bonas, Daysi Lowe, Pixie Geldof y Stella McCartney, que han aprovechado la ocasión para lucir sus looks festivaleros que se convertirán en tendencia durante esta temporada.

A pesar de los esfuerzos de las 'it girls' por presumir de estilismos imposibles, esta vez han tenido que frenarse a consecuencia de la lluvia y calzarse las botas de agua, a excepción de Kim Kardashian, que no se ha bajado de sus tacones. Por esta misma razón hemos visto que para acudir a los festivales todo vale: desde los minivestidos hasta los monos tipo albañil, pasando por el clásico look hippie chic que invade este tipo de eventos.