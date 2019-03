El polémico e íntimo funeral de George Michael

La familia y amigos de George Michael han dado el último adiós al artista, después de que hayan pasado tres meses desde su fallecimiento. El cantante, que fue hallado muerto el 25 de diciembre por causas que tardaron mucho en esclarecerse, ha sido despedido en la más estricta intimidad, pues la familia se aseguró de que no saliesen a la luz los detalles del funeral. Al parecer, pretendían que únicamente asistiesen los más cercanos y que los fans se mantuviesen alejados en un día tan complicado, aunque han querido agradecer los mensajes de apoyo que han enviado y la cantidad de flores con las que han decorado su casa.

Para conseguir controlar a los asistentes a la despedida de George, los que accedieron al recinto lo hicieron pasando un control de seguridad y con una tarjeta de agradecimiento que tenía una foto del cantante y un poema que empezaba diciendo: "Las lágrimas en la tierra se convertirán en sonrisas en el cielo".

Pero según se ha podido conocer, sus fans no eran los únicos que querían que se mantuviesen al margen. Fadi Fawaz, expareja del cantante y encargado de alertar a los servicios sanitarios después de encontrarse el cadáver, tampoco fue bien recibido por la familia de Michael. Después del funeral se celebró un velatorio íntimo al que no le dejaron asistir. Tras conocer por medio de la prensa, que aguardaba a las puertas de su casa, que se estaba celebrando el funeral, se desplazó al cementerio, aunque la familia ya había anunciado que no querían que fuese. Fawaz solo pudo despedir al artista en la ceremonia y antes de que comenzase el velatorio abandonó el recinto como se puede ver en las imágenes.

Fadi Fawaz en el funeral de George Michael | GTres

Entre los que sí que asistieron y fueron bien recibidos por la familia están algunos de sus compañeros de profesión, como Andrew Ridgeley y Martin Kemp, con quien cantó en la banda 'Wham!', junto a Helen Pepsi DeMacque-Cockett. Tampoco se quisieron perder la despedida la ex Spice Girl Gery Horner, que pronunció unas palabras, y la modelo Kate Moss, a la que se vio muy afectada. Además también asistió su expareja, Kenny Goss, que mantiene muy buena relación con la familia.