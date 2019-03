Las polémicas declaraciones de Perrie Edwards sobre la comida

Perrie Edwards ha hecho unas declaraciones de lo más polémicas. La componente de 'Little Mix' ha concedido una entrevista a The Sun en la que ha confesado que cuando más a gusto se siente con su cuerpo es justo cuando se levanta de la cama.

Pero, ¿por qué? Pues según ha confesado la cantante es porque nada más levantarse al no haber ingerido ningún tipo de alimento siente que su vientre está totalmente plano: "En lo relativo a mi físico, podría decir que cuando más sexy me siento es cuando me despierto por las mañanas. Como no he comido nada, mi estómago está completamente plano y eso me hace sentir muy ligera. Las barriguitas mañaneras son lo mejor", revelaba Perrie a The Sun.

Por su parte, su compañera de banda Jesy Nelson, ha reconocido que ella cuando más guapa se siente es durante la sesión de maquillaje y peluquería: "Me gustaría decir que en cualquier momento de mi vida, cuando soy yo misma, pero la verdad es que me siento más guapa que nunca cuando me estoy arreglando. La sesión de peluquería y maquillaje es uno de mis momentos preferidos".