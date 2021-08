La polémica confesión de Cepeda sobre su ideología política que ha causado un enorme revuelo

Hablar de política en público siempre ha sido un tanto complicado y polémico, y sino que se lo digan al cantante Cepeda. En una reciente entrevista para 'El País' en la que promocionaba su última canción, 'La Fortuna', ha respondido si es de izquierdas o de derechas y ha enfadado a muchos de sus seguidores.

El cantante, que salió de Operación Triunfo hace tres años, asegura en la entrevista que no pertenece a ningún partido político. "Es que yo no pertenezco a ningún partido. Ni soy de derechas ni de izquierdas", afirma.

Con esta simple frase ya habría bastado para que unos y otros lo señalasen, pero el artista decide continuar y dar más explicaciones. "Me da igual de derechas que de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así. Es lo que todo el mundo querríamos", asegura.

Cepeda ha levantado una gran polvareda con esas palabras y son muchos los usuarios de las redes los que han cargado contra él.

"Más artistas como Zahara y menos como Cepeda", "Ya ni me sorprende que esta persona diga cada día más barbaridades, pero Cepeda cariño mío, te tengo que decir que quien es de derechas en lo económico tiende a serlo en lo ideológico porque van de la mano", "En qué quedamos, la fortuna es el amor o la economía? Porque lo que te interesa de derechos te la pela, no? Explícate mejor porfa", eran algunos de los comentarios que inundaban las redes sociales tras la publicación de la revista del cantante.

Por último, en la conversación, también hace un comentario sobre las redes sociales, en las que percibe mucha crispación. "Creo que logro entender a las personas que lo hacen. Hay gente frustrada que lo tiene que pagar de alguna forma. Te toca a ti y mañana le puede tocar a otro", asegura.

