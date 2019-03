Pizza Hut ofrece trabajo a Kanye West para pagar sus deudas

La vida de Kim Kardashian y Kanye West parecía de color de rosa. Pero no es oro todo lo que reluce, el rapero está en apuros económicos. Sus inversiones en arte, la marca de moda que fundó y los desfiles le han llevado a sumar una deuda de 53 millones. "Necesito dinero para traer ideas bonitas al mundo", confesó el cantante.

Pizza Hut se ha 'apiadado' de la situación y ha decidido gastar una broma a Kanye ofreciéndole trabajo a través de Twitter. "Para de decirle a todo el mundo que necesitas la masa y tratar de amasar un poco de pasta. Recibimos tu CV hoy, mañana a las 9 puedes empezar", escribió la empresa en cuenta. Parece que no le ha sentado muy bien que Kanye West haya decidido pedir dinero al fundador de Facebook. ¿Estará dispuesto West a amasar pizzas para cumplir sus sueños?

No sabemos si Kanye se convertirá en repartidor de pizzas, pero sus fans no están dispuestos a que su ídolo lo pase mal. ¡Menuda admiración! Tanto es así, que ha empezado una campaña para recaudar dinero para que West pague sus deudas. Ya han conseguido 3.0000 doláres. ¿Esto no es parecido a lo que hizo Lola Flores en su momento? En vez de una peseta, tendrá que ser un dólar.