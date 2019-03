Pixie Lott y Oliver Cheshire anuncian su compromiso en sus respectivos perfiles de Instagram

LLEVAN SEIS AÑOS JUNTOS

Ya lo había dicho alguna vez Pixie Lott, que le encantaría formar una familia junto a Oliver Cheshire. Por eso, tras seis años de noviazgo, la pareja ha decidido comprometerse. Así lo han anunciado los dos en sus respectivos perfiles de Instagram, donde ella decía: "Tan feliz. La mayor sorpresa de mi vida", junto al anillo, y donde él presumía: "La mujer más guapa del mundo me ha dicho que sí". Y es que la cantante y el modelo han conseguido derretir a todos sus seguidores, con unas imágenes y mensajes de lo más románticos. ¿Todavía no has visto las fotos del momento? ¡Mira más abajo!