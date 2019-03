Pitbull se convierte en objeto de críticas y burlas

Pitbull en su nuevo videoclip 'Freedom' | YouTube

Pitbull ha vuelto a demostrar lo mucho que se quiere a sí mismo después de publicar una fotografía en Twitter con motivo del 'Memorial Day', homenajeando a los soldados que perdieron la vida en la guerra. La imagen que el cantante ha subido es de todo menos seria, y esto ha generado una lluvia de comentarios negativos por parte sus fans. Hay que decir que no todo han sido críticas, el cantante también ha sido objeto de burlas después de compartir es su Twitter semejante imagen. En la foto aparece él muy sonriente con la bandera de Estados Unidos detrás acompaña de este comentario: "Hoy recordamos a aquellos que hicieron el último sacrificio por América #MemorialDay", ha dicho el cantante en Twitter. A raíz de esta publicación, han sido muchos los sorprendidos al ver la capacidad del artista en conseguir que la atención se centre en él en vez de en la emotiva celebración.

Today we remember those who made the ultimate sacrifice for America #MemorialDay pic.twitter.com/yrnGIdB2St — Pitbull (@pitbull) 29 de mayo de 2017

It's actually a fairly offensive post. Memorial day is about the people who died defending that flag. Not Pitbulls stupid face. — J Silva (@jonboy311s) 29 de mayo de 2017

I have no idea who you are but Memorial Day is not about you. — Liam_Padraic (@GGMcClanahan) 29 de mayo de 2017