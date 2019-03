Pink pide ayuda en redes sociales al quedarse encerrada en el ascensor junto a su hija

Pink ha sido una de las artistas que ha actuado en el Festival Summerfest en Milwaukee, Estados Unidos. Pero la cantante ha tenido varias complicaciones tanto antes como después de su concierto.

La cantante se ha quedado encerrada junto a su hija, la pequeña Willow, en el ascensor antes de su actuación, y ha tenido una idea muy original para salir de ahí… Pink ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram, donde salían ella y su hija encerradas, pidiendo ayuda sus fans: "Encerrada en el ascensor (Hace mucho calor aquí) #ayuda", decía la cantante.

Fueron los mismos miembros de su equipo los que acudieron al rescate y consiguiendo sacarla a ella y a su hija.

Pero la accidentada noche no terminó aquí, Pink publicó una instantánea donde confesaba que lo del ascensor solo había sido el comienzo de una larga noche de incidencias: "Solo me he doblado el tobillo y se me ha olvidado la letra de cuatro canciones", decía entre risas.

También quiso agradecer el apoyo que había recibido en el concierto: "GRACIAS a la gente tan amable de Summerfest. Milwaukee, qué sitio tan guay. Gracias a todos los que habéis venido desde lejos… Después de cuatro años, estaba un poco nerviosa por actuar de nueva. Pero vi vuestras miradas y el corazón se me llenó de amor".