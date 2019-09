Pink ha hablado en más de una ocasión sobre la forma en la que quiere criar a sus hijos, que es en total libertad y enseñándoles el amor propio. De hecho, durante los MTV VMAs de 2017, la cantante dio un conmovedor discurso que le dedicó por completo a su pequeña después de que esta le dijera que se sentía fea.

Pues bien, parece que Willow, de 8 años, ha escuchado las palabras de su madre y se siente más ella misma que nunca a pesar de su corta edad. Tanto es así, que ha decidido cortarse el pelo de una forma punk como la intérprete.

Algo que su padre, Carey Hart, ha decido compartir en su Instagram. "Me encanta mi hija punk rock", ha escrito el piloto de motocross junto a la publicación. "Recordad todos: ondear vuestra propia bandera. No hay caja en la que encajarse. Es mejor ser tú mismo. Acéptalo y ámalo. Y si alguien tiene un problema con ello, diles (educadamente) que sigan adelante. No puedo esperar a ver la mujer en la que te vas a convertir. Tengo la sensación de que vas a ser fuerte, feroz, compasiva y afectuosa. Estoy muy orgulloso de ti, Willow".

Esta no es la primera vez que la pareja está en el centro de la polémica por la forma en la que crían a sus hijos. De hecho, Pink ha sido duramente criticada por exhibir a sus hijos desnudos.