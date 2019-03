Pink habla sobre los VMAs: "Me sentí avergonzada y triste"

Pink no tiene pelos en la lengua, así que ha querido expresar su sentimiento sobre los MTV Video Music Awards 2015, la cantante ha dejado muy claro que le ha dado vergüenza y lástima. Así de sincera se ha mostrado la artista publicando unas palabras en Instagram.

"Me sentí avergonzada y triste. Y vieja. Estamos envejeciendo. Pero en serio, sentí lástima porque la música ha de inspirar. A mí me salvó la vida. Esta basura no salvará la vida de nadie. En un mundo que aún da más miedo y que necesita vidas que salvar, ¿quién se levantará y tendrá alma? Decepcionada por mis colegas de la industria", publicó la cantante.

Y por si no fuera suficiente, también decidió concretar un poco más, así que hablo de algunos cantantes con nombre y apellido… "Excepto Macklemore, Pharrell y Bieber (antes del festival de lloros) y The Weekend, incluso Tori Kelly. El resto fue desagradable, vergonzoso y difícil de creer para esta pop star envejecida", terminó diciendo sobre los premios MTV.