Pillan a Justin Bieber con un mono en el avión

Y es que según hemos podido saber gracias al portal HollywoodLife, el pasado jueves en la aduana del aeropuerto de Munich decidieron decomisar al mono del cantante canadiense "hasta nueva orden".

"El jueves llegó un pasajero portando un mono vivo, pero no tenía la documentación necesaria", explicó uno de los portavoces de Aduana del aeropuerto de Munich.

Precisamente, ese pasajero del que hablaba el trabajador del aeropuerto era nada más y nada menos que Justin Bieber, que iba acompañado de su mono capuchino llamado Mally, una mascota a la que el cantante tiene gran cariño y que recibió como regalo del productor musical Racshid Jamal el pasado 1 de marzo.

Para poder recuperarlo, Bieber tendrá que proporcionar la documentación necesaria, incluidos los certificados veterinarios.

Esta no es la primera vez que Justin Bieber protagoniza una escena en un aeropuerto, ya que hace tan solo cinco días que se paseó sin camiseta en el aeropuerto de Polonia. Acto que su entorno atribuye a las excentricidades propias de la estrella del pop. "No le pidieron que se quitara la ropa. No llevaba ningún objeto metálico", expresó un portavoz del aeropuerto polaco, según El Mundo. "Es muy delgado así que asumo que estaba congelándose porque hacía menos de 10 grados en la ciudad", añadió.