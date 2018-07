La uña del pie de Justin Bieber se vende por 10.000 dólares

¡Las uñas de los pies de Justin Bieber a la venta! Un hombre que trabajó con el cantante guardó como oro en paño esta parte del cuerpo de Bieber después de que hubiera que cortárselas durante una producción y parece que tuvo buen ojo ya que ahora las ha vendido por 10.000 dólares.

Como si de una reliquia se trata, el anunciante asegura que la uña del pie pertenece a Bieber y parece que el comprado le ha creído cuando ha estado dispuesto a pagar dicha cantidad nada despreciable. ¡Ahora lo tendremos que llamar San Justin Bieber!

La ex del intérprete de 'Sorry', Hailey Baldwin, no se ha podido resistir a publicar un tuit con la noticia y escribió, "¿estoy llorando?", sería de la risa cuando vio hasta lo que es capaz de hacer un fan por su ídolo.