Pharrell Williams estrena videoclip con Miley Cyrus con su nuevo single 'Come Get It Bae'

ACABA DE ATERRIZAR EN YOUTUBE Y YA ES UN ÉXITO

Pharrell Williams ha estrenado videoclip para su nuevo single 'Come Get It Bae', un tema que cuenta con la participación de Miley Cyrus y que es todo un temazo, y es que cuando hemos empezado a escucharlo nuestras piernas se movían solas. Este es el tercer single de su último disco 'Girl', con el que triunfó con 'Happy' y con el que ahora arrasará seguro junto a Miley.