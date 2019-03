Pete Doherty sale de fiesta con una bolsa muy misteriosa

Un poco sucio y gualtrapero sí que es, no obstante por muy chungo y desaliñado que suela salir a la calle... lo último que nos esperábamos es que llevara sus pertenencias en una bolsa transparente.

Si pensábamos que lo habíamos visto todo sobre la excentricidades de Pete Doherty es porque no sabíamos que la última moda para salir de marcha y no perder el móvil en la barra de cualquier bar es meter todo en una bolsa de plástico. ¿Habéis visto esas bolsas en las que meten las cosas a los que acaban de salir de la cárcel? Pues parece que Pete acaba de salir del trullo y se ha ido de fiesta directamente.

¿Qué creéis que llevará en esa bolsa llena de cajitas y cosas raras? Por mucho que hemos mirado en profundidad no hemos conseguido averiguar cuál serán esos elementos tan imprescindibles, para que el cantante no pueda salir de casa sin ellos. Tras ese minucioso análisis nos hemos dado cuenta de lo sucias que tiene las manos. Desde luego este chico no deja de sorprendernos y no positivamente que digamos. Desde aquí le recomendamos un cepillito para las uñas y que deje las bolsas de basura en casa.