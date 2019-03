Pete Doherty huye del fantasma de Amy Winehouse

EN OCASIONES VE MUERTOS…

Pete Doherty está muertito de miedo. Y es que el cantante asegura haber visto el fantasma de Amy Winehouse rondando por su casa. Tal es el susto que tiene metido en el cuerpo que el ex de Kate Moss ha decido huir a París y, según sus amigos, no quiere volver a su casa de Londres por nada del mundo. El intérprete asegura que está limpio y ahora no consume drogas… ¿estás seguro, Pete?