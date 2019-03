A Selena Gomez le niegan la protección permanente contra su acosador

La pesadilla de Selena Gomez no termina. El acosador que la amenazó de muerte está encerrado en un centro psiquiátrico y no ha asistido al juicio, por lo que el juez ha sentenciado que Sele no tendrá la protección permanente que pedían sus abogados.

Por el momento, ha podido ampliar la orden de alejamiento hasta que vuelva a celebrarse el próximo juicio en enero del 2012. Pero a partir de entonces, ¿qué sucederá?

La guapa actriz y cantante pasó unos meses terribles ante las constantes amenazas de su acosador que incluso llegó a trasladarse a su lugar de trabajo para conocerla en persona.

Esperemos que el asunto se resuelva y Sele pueda continuar feliz de la vida al lado de su familia y de Justin Bieber que en estos momentos serán su máximo apoyo.