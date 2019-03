El perro de Ashley Tisdale parece el hermano pequeño del osito Mimosín

EL CHUCHO QUE QUIERE SER FAMOSO

¡Hay que ver cómo miman a sus perros las celebrities! Repeinadito, en brazos para no mancharse las patitas... ¡Vamos! Mimadísimo al máximo ¿Cómo si no os pensabais que iba a estar así de perfecto a cualquier hora del día? No es nada fácil tener el aspecto del oso Mimosín en todo momento...