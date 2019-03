Perrie Edwars obliga a Zayn Malik a organizar junto a ella su boda

¡Oh, oh! Cada día la boda de Zayn Malik y Perrie Edwards está más cerca que nunca, y por lo que parece, Zayn Malik de 'One Direction' no tiene ninguna gana de sumergirse de lleno en todos los preparativos de la boda: flores, manteles, traje… Y es que en una boda hay mucha tela que cortar.

"Zayn intentó sutilmente librarse de preparar la boda pero no lo consiguió. Me dijo: ¿Sabes qué? La boda es tu día, tú eres la princesa. Dejo que la prepares como quieras, tienes absoluta libertad".

Pero por suerte, la cantante de 'Little Mix' no ha caído en la trampa y Perrie ha exigido a Zayn planear juntos todos y cada uno de los detalles de su esperada ceremonia. Y así le respondió ella: "No te vas a librar tan fácilmente, cariño. La vas a preparar conmigo. Muchísimas gracias. Qué iluso, creía que iba a ser más listo que yo. Pero no, yo voy siempre un paso por delante", señaló Perrie a MTV News.

Además la cantante habló sobre su joya más preciada: su anillo de compromiso.

"El anillo me encanta. De hecho, el poder llevarlo en todo momento es una de las cosas que más me gusta de estar prometida. No, ahora en serio. Lo que más me gusta de este momento es pensar que voy a compartir mi vida con Zayn para siempre".

Pero de momento tendremos que aguantarnos las ganas de ver a estos dos pasar por el altar, porque todo apunta que no será hasta finales de 2014 cuando Perrie y Zayn se den el sí quiero.