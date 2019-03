Perrie Edwars no ha invitado a los chicos de One Direction a su boda con Zayn Malik

La cantante piensa que los chicos son una mala influencia

Parece ser que los chicos de One Direction no asistirán a la boda de su excompañero de grupo Zayn Malik. El que fue miembro de One Direction, no se ha pronunciado al respecto sino que la culpa ha sido de su futura mujer Perrie Edwards. La cantante le ha prohibido la entrada a One Direction. Perrie cree que ellos tienen la culpa de que Zayn le fuera presuntamente infiel en el viaje que los chicos realizaron en marzo a Tailandia.