Perrie Edwars se gana el aplauso de sus fans revelando su mayor complejo

Perrie Edwards ha publicado en sus redes sociales una fotografía muy personal con la que se ha ganado el aplauso de todos sus seguidores. La expareja de Zayn Malik se ha atrevido a mostrar la cicatriz que tiene en el estómago a causa de una operación que le hicieron cuando era pequeña. Sus fans han catalogado este gesto como valiente e inspirador.

La cantante confesó en una entrevista para la revista Now que esta marca siempre había sido un problema y un tema delicado para ella: "Mi mayor complejo es mi cicatriz en el estómago. Cuando era pequeña mi esófago era muy pequeño, por lo que me tuvieron que operar para ayudarme a comer bien. Tuve muchas operaciones, por eso no quiero enseñarla", confesó Perrie.

Después de subir la imagen los comentarios positivos han sido infinitos: "Me has ayudado a darme cuenta que enseñar mi cicatriz es importante. Me ha salvado la vida y deberías de estar orgullosa de ella. Gracias…", le comentaba una persona en la foto, y así muchas personas que se han sentido identificados con la cantante.

Perrie Edwards ha demostrado ser una mujer valiente y un ejemplo a seguir enfrentándose a un tema tan delicado para ella.