Perrie Edwards es la que debería de ocupar el corazón de Zayn Malik y no Carlyn Brian

Por fin tenemos ganadora de la batalla celebrity de la semana: Perrie Edwards. La cantante de Little Mix se ha impuesto por una aplastante diferencia a la misteriosa rubia, que ahora sabemos que se llama Carlyn Brian gracias a The Sun, que acompaña a Zayn Malik, ex de Perrie, en las últimas y cariñosas fotografías que el solista ha publicado en su perfil personal de Instagram.

Por si fuese poco, la joven guarda un gran parecido con Edwards, a quien no ha debido de sentarle nada bien que Malik haya rehecho su vida tan solo dos meses después de haber puesto fin a su compromiso a través de un mensaje de texto.