Perrie Edwards publica una foto de su anillo de compromiso con cara de asco

Parece que el compromiso de Perrie Edwards y Zayn Malik de One Direction no está pasando por su mejor momento, y es que qué futura novia publica una imagen poniendo cara de asco y presumiendo de lo que parece su anillo de compromiso, pues Perrie Edwards.

La futura mujer del componente de One Direction incendiaba las redes sociales publicando una imagen de su anillo de compromiso con una cara con muy mal gesto. Pero que no cunda el pánico, según ha reconocido Perrie no lo hizo a malas pero explica que el ser famoso hace que las cosas se magnifiquen.

"La verdad es que nunca he deseado no ser famosa, solo es que me hice una foto de la mano, pero aparentemente, todo el revuelo fue causado por el anillo", confesaba Perrie en una entrevista para la revista Now.

De lo que parece que todavía no se ha enterado la futura esposa de Zayn es que lo que causó gran revuelo entre los fans del chico de 1D fue la cara de asco que acompañaba la foto en la que mostraba su anillo. Y la verdad es que ese careto de ilusión tiene bastante poquito…