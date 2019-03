Perrie Edwards olvida a Zayn Malik en los brazos de un atractivo hombre

Para Perrie Edwards Zayn Malik ya solo forma parte del pasado. Tras el incidente que protagonizaron donde el ex componente de One Direction no quiso actuar en un concierto donde iba a estar su ex. La rubia de Little Mix ya ha pasado página y parece ser que tiene hasta sustituto.

Perrie ha sido vista este fin de semana acompañada de un atractivo morenazo con el que iba agarrada del brazo y compartiendo grandes momentos. A juzgar por la simaágenes Edwards estaba encantada con su compañía masculina y así lo ha hecho saber.

Y es que la cantante no ha dudado en subir la foto con él a Instagram junto al siguiente comentario con el que ha desatado todos los rumores: "Este chico me hace tan feliz!". ¿Serán algo más que amigos?