Perrie Edwards, novia de Zayn Malik, presume de anillo de compromiso en la premier de la película de One Direction

¿CAMINO DEL ALTAR?

Hace unas semanas nos llevamos un buen susto cuando salió a la luz la noticia de que Zayn Malik y Perrie Edwards se habían casado en secreto. Y aunque no llegaron a darse el ‘sí quiero’, sí que hay campanas de boda para la pareja. La madre de la cantante de Little Mix ha sido la encargada de confirmar que sí, que su hija y Zayn están comprometidos. Para muestra, el anillazo de diamantes que Perrie lució durante la premier mundial de la película de One Direction, ‘This is us’, en Londres.