Perrie Edwards vs. la misteriosa rubia de Instagram, ¿quién te gusta más para ocupar el corazón de Zayn Malik?

A pesar de que Zayn Malik fue el artífice de la ruptura de su compromiso con Perrie Edwards a través de un simple mensaje de texto, parece que al vocalista le está costando olvidarse de su ex. Y es que a pesar de que se le ha relacionado con numerosas mujeres desde entonces y de que recientemente le ha mandado una indirecta muy directa a la joven de Little Mix a través de Twitter -"No quiero que esperes por mí. No voy a volver a casa"-, el ex cantante de One Direction se ha buscado una sustituta a su prometida que es igualita a ella.

El intérprete ha colgado recientemente una sospechosa fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece a torso descubierto abrazando cariñosamente a una desconocida rubia que sus fans han identificado como Gage Golightly, una de las actrices de la serie de televisión 'Teen Wolf', pero que ha resultado no ser ella. Así lo ha confirmado la intérprete en su cuenta personal de Twitter, donde se ha lamentado de no ser la afortunada.