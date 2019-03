Perrie Edwards intenta hacer la voltereta en pijama por los pasillos de un hotel

Perrie Edwards ha publicado un vídeo en Instagram en el que aparece haciendo 'la croqueta' por los pasillos de un hotel. Si sí, la cantante de 'Little Mix' quiso dar la nota para celebrar junto al resto del grupo el éxito de su nuevo disco, 'Black Magic', así que sin pensarlo dos veces comenzó a hacer un intento de voltereta que terminó siendo 'croqueta'.

Con el pijama puesto, la cantante comenzó a dar vueltas una y otra vez. Aunque sabemos que las acrobacias no son lo suyo, lo cierto es que el vídeo no tiene desperdicio. En cuanto a su boda con Zayn Malik, la cantante sigue sin dar pistas sobre la fecha en la que ella y el ex 'One Direction' se darán el 'sí, quiero'.

Aunque Perrie no ha vuelto a tener relación con los chicos de '1D', supimos que Zayn había tenido un bonito detalle con el grupo. En el quinto aniversario de 'One Direction', Zayn envió un tuit a Liam Payne donde le decía: "Gracias hermano".