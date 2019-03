Perrie Edwards se va de fiesta con Niall Horan y Loius Tomlinson en Londres

Mientras Zayn Malik intenta abrirse un hueco en solitario en el complicado mundo de la música en Los Ángeles, su ex prometida, Perrie Edwards, se ha ido de fiesta en Londres con Niall Horan, Louis Tomlinson, dos de los antiguos compañeros de One Direction del vocalista y Jade Thrilwall, una de sus camaradas de Little Mix.

Los cuatro se dejaron ver de lo más sonrientes en el exclusivo club Mahiki de Londres, un bar de inspiración exótica y tropical en el que se dan cita con frecuencia las celebrities británicas. Hasta allí se trasladaron los músicos tras la actuación de las dos bandas en el prestigioso Apple Music Festival el pasado martes 22 de septiembre en la capital inglesa, donde para alegría se sus fans compartieron escenario.

Perrie ha vuelto a recuperar la sonrisa después de los duros meses que ha atravesado tras su ruptura con Zayn y que la habían mantenido sumida en una profunda tristeza de la que dio buena cuenta al romper a llorar en medio de una actuación.