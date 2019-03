Perrie Edwards está encantada con la salida de Zayn Malik de One Direction

además habló sobre su fecha de boda

Perrie Edwards acudió a una entrevista recientemente, allí confesó que no sabía cuándo se iba a casar con Zayn Malik. La cantante y el excomponente de One Direction llevan dos años comprometidos, pero todavía nada de nada, no sabemos si realmente quieren aplazar el enlace o si lo hacen para evitar a la prensa. Además Perrie dejó helados a los presentes revelando que estaba encantada con la salida de Zayn del grupo.