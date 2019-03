Perrie Edwards deja claro a Zayn Malik que dejar One Direction fue “lo mejor” que ha hecho

LA PROMETIDA DEL CANTANTE NO SE MUERDE LA LENGUA

Después de tomar la decisión de abandonar One Direction, Zayn Malik se ha convertido en el centro de todas las críticas. Pero si hay alguien que piensa apoyarle y defenderle a muerte contra viento y marea, esa es su prometida, Perrie Edwards. La cantante de ‘Little Mix’ ha estado en todo momento junto a su chico, de hecho han pasado unos días de desconexión en unas idílicas vacaciones. Es más, Perrie no se ha mordido la lengua en decirle que dejar One Direction ha sido “lo mejor” que ha hecho. ¿Qué pensarán l@s directioners de estas palabras?