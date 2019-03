Perrie Edwards cree que Zayn Malik y Gigi Hadid no tienen futuro como pareja

Hace apenas una semana que se relaciona a Zayn Malik, excomponente de One Direction, con la guapísima Gigi Hadid, ángel de Victoria's Secret. Se les vió juntos saliendo de la fiesta de los AMA’s, en un hotel en Nueva York y paseando de la mano... ¡Está confirmado que están saliendo!



La cantante de Little Mix y ex de Zayn, Perrie Edwards, ha concedido una entrevista a HollywoodLife.com donde ha expresado su opinión a cerca de esta nueva unión, y es que, según ella, la relación entre Zayn y Gigi es fruto de un capricho y durará muy poco.



Perrie ha confesado que lo pasó muy mal tras su ruptura con el cantante, pero añade que ahora lo ve positivo para ella porque "es un capullo y no me convenía". ¿Tendrá razón la cantante o serán celos por sentirse despechada? El tiempo lo dirá porque les seguiremos la pista bien de cerca…



Ahora la cantante se centra en sí misma, en su grupo y en ser feliz, y si aparece alguien que llene su corazón mejor que mejor.