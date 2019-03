Perrie Edwards continúa en su venganza contra Zayn Malik

Perrie Edwards no supera su ruptura con Zayn Malik. La cantante que se encuentra en plena promoción con su grupo 'Little Mix' parece estar aprovechando este tumulto de entrevistas para vengarse del que fuese componente de One Direction.

Después de criticar las habilidades de Zayn para el cante, e incluso haber dejado entrever que el cantante la tiene pequeña, Perrie ha vuelto a hablar de cómo se sintió cuando recibió el mensaje que le envió el cantante para romper con ella.

"Fue horrible, el peor momento de mi vida. Una relación de cuatro años, dos de ellos comprometidos, que se termina a través de un mensaje de texto. Así de sencillo. Y aunque en mi carrera las cosas me fueran de maravilla, fue muy difícil para mí", explica Perrie en un fragmento de la biografía de 'Little Mix'.

Una versión que difiere mucho de la que cuenta Zayn: "Siento demasiado respeto hacia Perrie como para terminar nuestro compromiso por mensaje de texto. La quiero mucho, siempre lo haré, nunca terminaría una relación de más de cuatro años de esa manera. Ella lo sabe, yo lo sé, y el público debería saberlo también. No quiero explicar por qué o qué hice, solo quiero que la gente sepa que no hice eso", explicaba el actual novio de Gigi Hadid a la revista The Fader.