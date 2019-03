Perrie Edwards confiesa que Zayn Malik es un "capullo"

EN UNA ENTREVISTA EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN

Perrie Edwards ha lanzado un dardo envenenado a su ex Zayn Malik. Resulta que la cantante ha concedido una entrevista en televisión junto a su grupo, Little Mix, en la que, además de revelar que su nuevo tema 'Hair' es una indirecta para alguien a quien todo el mundo conoce (¿Zayn Malik?), ha confesado que el excomponente de One Direction es un capullo.