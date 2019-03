Perrie Edwards confiesa que quiere ser madre en los próximos dos años

Perrie Edwards se ha sincerado en una entrevista para la revista Fabulous. La cantante de 'Little Mix' ha revelado algunos datos muy interesantes, como su inteción de ser madre joven. Resulta que la prometida de Zayn Malik quiere tener un bebé a la misma edad que su madre la tuvo a ella, con 24 años, por tanto sólo son dos años de margen lo que le queda a la cantante y a Zayn, ya que ahora tiene 22. Aunque aún no hay boda a la vista, lo que si hay, son ganas de ser mamá. ¡Qué fuerte!

El excantante de 'One Direction' no se ha pronunciado al respecto, pero seguro que está encantado, ya que se le ve muy feliz junto a su chica. En cuanto a los rumores sobre que Perrie fue la responsable de que Zayn dejara la banda, su madre se pronunció diciendo que su hija no había tenido nada que ver.

¿Será verdad que Perrie va a ser madre de aquí a dos años? No nos sorprendería que la cantante nos dijera más adelante que sólo se trataba de una broma. Ya que, recientemente bromeó sobre que ella y Zayn ya se habían casado.