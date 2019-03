Perrie Edwards: "Me casaré con Zayn Malik cuando esté preparada"

Perrie Edwards ha sido muy clara y concisa respecto a la fecha de su boda con Zayn Malik, la cantante de 'Little Mix' declaró lo siguiente cuando le preguntaron sobre la boda con el cantante de 'One Direction': "Me casaré con zayn Malik cuando esté preparada".

La cantante está muy molesta, y así lo ha querido transmitir en un programa de radio, ya que dijo que estaba harta de que le preguntaran sobre la fecha. Perrie dijo: "Estoy harta de que me estén preguntando ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda?".

Los medios se han mostrado sorprendidos ante su enfado, ya que recientemente fue ella misma la que soltó un rumor sobre que se había casado en secreto con Zayn. Aunque después se desmintió, si hizo creer a todos que se había casado. ¿A que juega Perrie?