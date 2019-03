Perrie Edwards bromea sobre su relación con Zayk Malik en la radio

Perrie Edwards, la prometida de Zayn Malik, acudió a la radio y ha bromeó sobre su relación. Perrie no llevaba el anillo de compromiso, porque lo estaban limpiando, pero ella ha dicho que era porque la relación se había acabado. Después ha confesado que sólo era una broma.

"¡Lo sé! Sabía que iba a pasar esto hoy", declaró la cantante, y a continuación añadió: "No te preocupes, mañana no estaremos juntos, nos habremos separado. Tendré el corazón roto. Habremos terminado… Pero ¿sabes qué? Me siento desnuda. Te acostumbras a llevar algo. Pero no, simplemente se está limpiando".

Perrie se mostró muy divertida, teniendo en cuenta que el día anterior Liam Payne declaró que la razón por la cual Zayn dejó el grupo fue Perrie, ella no se ha pronunciado al respecto... ¿Sabrá que responder?