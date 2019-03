Perrie Edwards asegura que para encontrar a un chico ideal lo mejor es el 'speed dating'

La exnovia de Zayn Malik, Perrie Edwards, nos ha descubierto un mundo nuevo para ligar. Según afirma la cantante, está segura de que podría encontrar a su media naranja practicando el 'speed dating'. Son sólo cinco minutos de cita y puedes conocer a decenas de personas.

"Llevo tiempo buscando un hombre apuesto, en forma y que sea sincero. Siempre he dicho que no me importaría hacer 'speed dating' para buscar a la persona más adecuada para mí. Estoy segura de que sería muy divertido y de que tendría éxito", confesó la integrante del grupo femenino Little Mix al diario Daily Mirror.

Recientemente se han hecho públicos y virales los rumores que señalaban que Perrie podría haber iniciado una relación sentimental con Luke Pasqualino, conocido por su papel en la serie de televisión 'Skins'. Sin embargo parece que, por el momento, los dos prefieren disfrutar de una bonita amistad.

"Por ahora se están conociendo mejor y divirtiéndose juntos, pero con suerte de ese vínculo podría florecer algo más en el futuro", contó una fuente al mismo medio.