Perrie Edwards aparece con el anillo de compromiso de Zayn Malik en el nuevo vídeo de Little Mix

La dolorosa ruptura entre Zayn Malik y Perrie Edwards quedará para siempre inmortalizada en el videoclip de la canción 'Love Me Like You' que Little Mix estrenó el pasado viernes y en el que Edwards aparece luciendo el anillo que el ex cantante de One Direction le regaló con motivo de su compromiso.

A pesar de que pueda parecer que la vocalista intenta mandar un mensaje a su ex, nada más lejos de la realidad, y es que el vídeo, ambientado en un baile de instituto, fue grabado antes de que Zayn pusiese punto y final a sus cuatro años de noviazgo durante el pasado mes de julio.

Desde entonces, Perrie ha demostrado su gran fortaleza de cara al público a pesar del dolor por lo inesperado de la ruptura, mientras que el solista ha encontrado de nuevo el amor en brazos de una joven californiana llamada Carlyn Bryan, a la que la semana pasada presentó a través de su perfil de Instagram.