Perrie Edwards abofetea a un periodista tras mencionarle a Zayn Malik

Aunque han pasado ya muchos meses, parece que Perrie Edwards no tiene superada del todo su ruptura con Zayn Malik. Y es que después de revelar en el libro de Little Mix que el cantante rompió con ella por teléfono, parece que Perrie no quiere ni oír hablar de su ex.

Durante una entrevista que las chicas concedieron en un show francés para promocionar su nuevo disco 'Glory Days', Perrie sacó toda su furia contra un periodista. Cuando el reportero mencionó a Zayn asegurando que había dejado a la artista mediante un mensaje de texto, esta le soltó un bofetón.

Pero que no cunda el pánico, no es que Perrie esté pretendiendo imitar a la nueva novia de Zayn, Gigi Hadid, en su habilidad con las peleas, no, todo se trataba de un divertido juego en el que las chicas tenían que responder con un tortazo si no estaban conformes con la pregunta que les estaba haciendo el reportero.