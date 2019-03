Un periódico confunde a la hermana de Louis Tomlinson con su novia

LOS CHICOS DE ONE DIRECTION ASISTIERON A LA BODA DE LA MADRE DE LOUIS

Ya os contamos hace unos días que nuestros chicos de One Direction se habían ido de bodorrio, nada más y nada menos que de la madre de uno de los componentes: Louis Tomlinson. Pues al parecer un periódico ha confundido a la hermana del cantante con su novia, un lío vaya… Pero este no fue el único fallo del diario que no dio pie con bola y no paró de confundir a los invitados.