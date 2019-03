La pérdida de peso de Maluma preocupa mucho a sus fans

LO HA COMPARTIDO EN SU INSTAGRAM

Maluma ha disgustado a sus fans después de mostrar su nuevo cambio de look a través de su cuenta de Instagram. El cantante colombiano parece que se ha dejado crecer el pelo y la barba, algo que no ha sido bien aceptado por parte de sus followers que no han tardado en enviarle mensajes. Pero lo más preocupante es su sorprendente pérdida de peso.